Tschechien hat die Kontrolle über Corona verloren

Frau in einer Prager U-Bahn-Station

Das einstige Musterland bei der Eingrenzung der Viren verzeichnete zuletzt über 3000 Neuinfektionen pro Tag − mehr als im gesamten Krisenmonat März.

Jeder Morgen in Tschechien beginnt seit Tagen mit einer schlechten Nachricht: Erneut hat die Zahl der positiv auf das Coronavirus Neugetesteten einen Rekordwert erreicht. Am Freitag erfuhren die Tschechen, dass diese Zahl sogar erstmals die Grenze von 3000 überschritten hat. Ein Rekordwert. So viele Infizierte hatte es im gesamten März nicht gegeben.