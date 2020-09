Im Hause Swarovski herrscht Krieg

In Wattens müssen 1000 Mitarbeiter des Kristallkonzerns gehen. Gerettet ist damit aber noch lang nichts: Die Familie streitet über die dringend notwendige Umstrukturierung.

Man wird bescheiden in diesen Tagen. Und also freut sich Swarovski-Betriebsrat Patrick Hamberger: Für den Standort Wattens habe das Management zwar eine Liste von 1000 Mitarbeitern übermittelt, denen die Kündigung ausgesprochen werden soll. Doch diese Liste könnte kürzer werden, sagt Hamberger. Man habe sich nämlich geeinigt, dass ein Teil des Personalabbaus über den sogenannten natürlichen Abgang erfolgen werde, also über Pensionierungen. Weitere „gute Nachricht“: Die Kündigungen werden generell erst mit Anfang 2021 wirksam. Dies, weil die Kurzarbeit in Wattens erst am kommenden Montag zu Ende geht und dann erst einmal die einmonatige Behaltefrist gilt. Und dann müssen noch etliche Einzelgespräche geführt werden. „Bei so einer Masse an Kündigungen dauert das eben“, sagt Hamberger. Gewonnene Zeit – ein kleiner, schmächtiger Strohhalm für die Belegschaft. Das ist aber auch schon alles. Die Zukunft des Kristallkonzerns steht nämlich nach wie vor in den Sternen. Die Familie Swarovski beliebt zu streiten.