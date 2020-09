Kooperative Doktorate von Uni und FH gefördert

Neues Programm startet mit Ausschreibungsrunde im September.

In Folge der in der Regierungsankündigung erklärten Absicht, kooperative Doktorate von Universitäten und Fachhochschulen zu fördern, hat das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung nun das Doktoratsprogramm doc.funds.connect initiiert. Das Förderprogramm steht gemischten Teams aus Angehörigen von Universitäten und Fachhochschulen offen. Qualifizierte Forschungsprojekte sollen bis zu einem Zeitraum von vier Jahren in vollem Umfang vom Wissenschaftsfonds FWF im Rahmen des neuen Programms doc.funds.connect unterstützt werden. Das Fördervolumen beträgt insgesamt fünf Millionen Euro. Damit sollen Synergien der heimischen Forschungslandschaft besser genutzt und Wissenschaftlern flexiblere Karrierewege eröffnet werden. „Das Programm bietet die Chance, das themenspezifische forschungsseitige Zusammenwachsen von Universität und Fachhochschule durch gemeinsame Doktoranden zu beflügeln, ohne dass die jeweiligen Stärken der Partner aufgegeben werden müssen“, kommentiert Universitätskonferenz-Präsidentin Sabine Seidler. FHK-Generalsekretär Kurt Koleznik begrüßt die Maßnahme ebenfalls, im Hinblick auf die Perspektiven für wissenschaftliches Personal sowie der Weiterentwicklung der Forschung.

Die Auswahl der Projekte erfolgt über das internationale Qualitätssicherungsverfahren des FWF, in Kooperation mit der Christian Doppler Forschungsgesellschaft, die ihr Know-how bezüglich anwendungsorientierter Forschung einbringt. Die erste Ausschreibungsrunde startet am 21. September und läuft bis Ende November.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 19.09.2020)