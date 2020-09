Teilzeit zum Pflegeassistenten

Niederösterreich startet in St. Pölten neuen Pflege-Lehrgang für Berufstätige oder Menschen mit Betreuungspflichten.

Die Gesundheits- und Krankenpflegeschulen der NÖ Landesgesundheitsagentur bieten an zwölf Standorten verschiedenste Ausbildungen im Gesundheitsbereich an. Mit September 2020 startete an der Schule für Gesundheits- und Krankenpflege in St. Pölten zusätzlich ein Teilzeitlehrgang für die Ausbildung zur Pflegeassistenz. Der neue Lehrgang dauert zwei Jahre. Pflegeassistenten unterstützen Ärzte und Mitarbeiter im gehobenen Dienst. Dabei können sie in verschiedenen Pflege- und Behandlungssituationen sowohl im Rahmen von mobilen, ambulanten, teilambulanten oder stationären Versorgungsangeboten tätig sein. Ihre Klienten können Menschen jeden Alters sein, die auf den verschiedensten Versorgungsstufen Pflege benötigen.

Der Teilzeitlehrgang soll Personen mit beruflichen oder privaten Verpflichtungen eine Weiterbildungsoption eröffnen und die Pflegeversorgung in Niederösterreich absichern. Zielgruppe des neuen Angebots sind unter anderem Personen, die aus verschiedensten Gründen keine Vollzeitausbildung absolvieren können, wie Berufsumsteiger, Mitarbeiter der Hauskrankenpflege und der Langzeitpflege, die sich zur Pflegeassistenz weiterbilden möchten oder Mütter und Väter, die aufgrund von Kinderbetreuungspflichten eine Teilzeitausbildung in Anspruch nehmen wollen.

„Wir brauchen motiviertes und gut ausgebildetes Fachpersonal dringender denn je, bildet es doch das Fundament für ein stabiles Gesundheits- und Sozialsystem. Es freut mich, mit dem neuen Teilzeitlehrgang die Ausbildung zur Pflegeassistenz noch attraktiver machen zu können. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf oder Ausbildung ist für Frauen wie Männer wichtig. Daher ist es auch für das Land Niederösterreich ein zentrales Anliegen“, unterstreicht Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.

Nächster Kurs Frühjahr 2021

Die Resonanz auf das Angebot war groß, der aktuelle Lehrgang ist ausgebucht, ein weiterer Jahrgang ist im Frühjahr 2021 geplant. Anmeldungen sind bereits möglich.

Voraussetzung für die Aufnahme sind neun positiv abgeschlossene Schulstufen, ein Mindestalter von 17 Jahren sowie eine berufliche Erstausbildung wie eine Lehre oder der Abschluss einer berufsbildenden mittleren Schule. Weiters sind gesundheitliche und persönliche Eignung sowie gute Kenntnisse der deutschen Sprache erforderlich.

Web:www.pflegeschulen-noe.at

