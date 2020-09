Wohnbau als Schöpfung des Roten Wien

Die Gemeindebauten sind ein viel bewundertes Experiment. Ein neues Buch setzt ihnen ein Denkmal.

In der Bundeshauptstadt Wien gibt es 1800 Gemeindebauten, in denen rund 500.000 Menschen wohnen. Ein Faktum, das von Soziologen, Stadtforschern, Kommunalpolitikern und Architekten aus aller Welt immer schon bestaunt wurde. Eine geniale Schöpfung des Roten Wien nach der Katastrophe des Ersten Weltkriegs. Und heute?

1981 betrug der Anteil von Gemeindebau-Mietern an Wiens Gesamtbevölkerung 29 Prozent. Heute sind es 23 von 100. 47 Prozent der Gemeindebau-Bewohner sind Angestellte, 33 Prozent Arbeiter, zwölf Prozent Beamte (oder Vertragsbedienstete), acht Prozent Selbstständige. Schon diese Zahlen zeigen, dass das einstige „Proletariat“ heute im Mittelstand angekommen ist. Dazu bedarf es gar keines Blicks auf die Autoparkplätze rund um die kommunalen Wohnpaläste. Noch eine Zahl aus der Statistik: Trotz der enormen Zahl an Gebäuden gibt es nur eine einzige christliche Kirche und eine Moschee im kommunalen Wohnbau – beide am Schöpfwerk.

Ein neues, prächtiges Buch beschreibt in 100 Einzeltexten, wie wunderbar es sich in diesen einstigen „Trutzburgen des Proletariats“ heutzutage lebt. Da die Herausgeber im Hauptberuf Bereichsleiter der Wiener Wohnservice GmbH sind, führen die Interviews mit den durchaus dankbaren und zufriedenen Frauen, Männern, Kindern zu einem sicher nicht unerwünschten Ergebnis. Wie brav die oft gescholtenen Jugendlichen Antwort geben können, ist erfreulich.

„Es ist wie zur Familie heimkommen“, sagt etwa der Graffiti-Maler und Fotograf im Waldbrunner-Hof auf der Landstraße. Damit drückt er unzweifelhaft ein Wohngefühl aus, das viele der hier Interviewten bestätigen. Ein Gefühl der Geborgenheit, der Hilfsbereitschaft, der gegenseitigen Rücksichtnahme. Es ist fast zu schön, um wahr zu sein. Wenn man tapfer die Augen vor der Wirklichkeit verschließt, ist's eine erbauliche Lektüre: gegenseitige Fürsorge der Nachbarn, starker Zusammenhalt. Warum jeder Dritte von ihnen aus Protest nicht sozialistisch gewählt hat, bleibt ein Rätsel. Wo doch mithilfe von „Wohnpartner“ „neue NachbarInnen rasch und nachhaltig in die Gemeinschaft aufgenommen werden“. Nein, man soll den guten Willen der Stadtväter und -mütter nicht gering schätzen.

Kino und Hundertwasser

Manchmal sind Bauten im Besitz der Stadt, die man auf den ersten Blick nicht als den typischen „Gemeindebau“ identifizieren würde. Da ist etwa die Johannesgasse 9 in der City. Besser kennt man den Bau als Metro-Kino. Apropos Film: Die TV-Kultserie „Kaisermühlen Blues“ wurde im Schüttau- und im Goethe-Hof gedreht, der „Kommissar Rex“ im Rabenhof, „Muttertag“ am Schöpfwerk und der „Mundl“ in der Großfeldsiedlung. Und was ist nach dem Karl-Marx-Hof (Heiligenstadt) der berühmteste und meistbesuchte Gemeindebau? Natürlich das Hundertwasserhaus, gestaltet vom grünen Vordenker Friedensreich Hundertwasser, geplant von Josef Krawina (der gern vergessen wird).

Hundert Orte, hundert oft recht emotionale Alltagsreportagen: Das ganze Spektrum der Wiener Gemeindebauten wird hier eingefangen. Es ist auch für jene interessant, die nicht auf kommunale Großzügigkeit angewiesen sind. Und, nicht vergessen: Am 11. Oktober wählt Wien!

("Die Presse", Print-Ausgabe, 19.09.2020)