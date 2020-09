Von Äpfeln und Stämmen

Wir sind nie so richtig warm miteinander geworden. Auf die ersten, unbeschwerten Jahre, an die ich mich kaum noch erinnere, folgten einige mühselige.

Acht, um genau zu sein, ehe die Trennung endlich vollzogen war. Ja, die Beziehung zwischen der Mathematik und mir war eher eine schwierige, die ab einem gewissen Zeitpunkt (Oberstufe!) überhaupt nur durch Unterstützung von außen funktioniert hat. Anders gesagt: Für das Geld, das für meine Mathes-Nachhilfe (wir haben immer „Mathes“ gesagt, nicht „Mathe“, seltsam, nicht?) ausgegeben wurde, wäre sich seinerzeit wahrscheinlich eine ganz passable kleine Eigentumswohnung ausgegangen. Schließlich hat die Beziehung dann enorm fröhlich geendet (mit einem völlig unerwarteten Zweier auf die Matura), und die Jahre, in denen ich vom Rechnen vorne an der Tafel geträumt habe, sind auch passé.

An zwei Dinge aus dem Matheunterricht habe ich wiederum positive Erinnerungen: An den Zirkel, ein gar elegantes Wesen, das mir vor allem außerhalb der Mathestunden bei Zeichnungen (im Mandala-Stil, nur hieß es damals noch nicht so) gute Dienste geleistet hat. Der zweite, noch viel wichtigere Helfer war der Taschenrechner, den wir in der Oberstufe verwenden durften. Ich hatte einen Texas Instruments 31 Solar. (Das Solarmodul war so in etwa das modernste, das man haben konnte.) Lehrer und Eltern wurden damals nicht müde zu betonen, dass man trotzdem möglichst oft im Kopf rechnen möge, immerhin habe man später im Leben auch nicht immer einen Taschenrechner dabei. Aus heutiger Sicht eine hochinteressante Argumentation: Denn wer hat im Smartphone-Zeitalter eigentlich nicht ständig einen Taschenrechner dabei?

Dass ich jetzt überhaupt von all dem anfange, liegt daran, dass die Mathematik-Begeisterung des Kindes sich auch im Gymnasium fortsetzt. Schon jetzt ist jener Wochentag, an dem eine Doppelstunde Mathematik auf dem Stundenplan steht, der beliebteste. Sie sehen also: Manchmal fallen die Äpfel tatsächlich doch ziemlich weit vom Stamm. Und es sind auch komplett andere Apfelsorten.

E-Mails an: mirjam.marits@diepresse.com



("Die Presse", Print-Ausgabe, 19.09.2020)