Neues Ökostrom-Gesetz wird zum juristischen Zankapfel

Lieferanten sollen Strom und Zertifikate aus einer Hand kaufen. Die Betroffenen wehren sich gegen die „organisierte Diskriminierung“.

Wien. Eben wurde das nagelneue Ökostrom-Gesetz (EAG 2020) noch als Garant für die Energiewende bejubelt. Doch nun bahnt sich juristischer Streit um das geplante Regelwerk an. Dabei geht es nicht um die zehn Milliarden Euro, die Klimaministerin Leonore Gewessler (Grüne) für den Bau von Hunderten neuen Wind- und Solaranlagen von den Stromkunden zu den Ökostromproduzenten umleiten will. Es geht um ein vermeintlich harmloses Detail im 89 Seiten starken Entwurf, das einigen, die am Öko-Boom im Energiesektor mitnaschen wollen, das Geschäft gehörig vermiesen könnte.