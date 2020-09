Der Paternoster in der Jauchegrube: eine Bauernsatire

Über Dirndlkleiderträgerinnen mit Almrauschbuschen, Randalierer mit Villacher-Bier-Flaschen – und den Herrn Oswald von Kruzitürken samt seiner Verlassenschaftssache.

Gnadenvolle und gutherzige Bauersfrau im guten katholischen Glauben! „Der Mensch, der König der Schöpfung“ steht im katholischen Gebet- und Lehrbuch „Der Himmelschlüssel“, „er, der nach dem Ebenbilde Gottes geschaffen ist, er, der rein gewaschen ist im Bade der Wiedergeburt und zur Kindschaft Gottes erhoben ist, er, der zur Anschauung Gottes berufen ist, ebendieser erniedrigt sich durch Schamlosigkeit unter das vernunftlose Vieh!“



Ich danke Ihnen nicht nur sehr herzlich, sondern auch von ganzem Herzen, von ganzer Lunge, Milz, Leber, Niere und mitsamt allen nur erdenklichen Eingeweiden danke ich Ihnen für Ihren in der bäuerlich-rustikalen Dorfmädchenhandschrift gehaltenen Brief aus der zweiten Volksschulklasse, in dem Sie uns alle mit dem hellsichtigen Auge Ihrer eigenen Eigenschaften und mit dem blinden Auge Ihres eigenen Charakters scharfsinnig durchschauen, in dem Sie, Ihr eigenes Maul zerreißend – die Lefzen hängen Ihnen wie dürres Heu mit lauter getrocknetem vierblättrigem Glücksklee vom Heuschober über Ihr bartloses Doppelkinn hinunter –, mir und meinen Brüdern und Schwestern unterstellt haben, dass wir, um Ihre Maul-Würfe zu gebrauchen, einen „Antrag zur Entmündigung“ der alten Mutter bei Gericht eingebracht haben sollen, aber das verzeihen wir Ihnen liebend gerne und ebenso von halbem Herzen, da sich, wie aus Ihrem Brief unschwer herauszulesen ist, Ihre Gedankenwelt in dörfl., bäuerl., röm.-kath. Höhen und Tiefen bewegen und Sie deswegen auch nicht wissen können, was nun tatsächlich eine „Entmündigung“ ist, natürlich in Ihrem, von Ihnen landwirtschaftl. gepachteten juristischen Sinne.