Luftmanöver Chinas in der Taiwanstraße

Peking über offiziellen US-Besuch in Taipeh verärgert.

Peking/Taipeh. Mit massiven Luftwaffenmanövern in der Taiwanstraße hat die chinesische Volksbefreiungsarmee auf den derzeitigen Besuch von US-Staatssekretär Keith Krach in Taipeh reagiert. Krach, im US-Außenamt für wirtschaftliche Angelegenheiten zuständig, traf am Freitag mit Präsidentin Tsai Ing-wen zusammen. Er ist nach Gesundheitsminister Alex Azar bereits der zweite hochrangige US-Besucher in Taiwan innerhalb weniger Wochen.

China schickte deshalb gestern seine Militärflugzeuge los: Zwei Bomber und 16 Jagdflugzeuge flogen in die militärische Luftraumüberwachungszone Taiwans ein. 17 Mal stiegen taiwanesische Militärjets auf, um die chinesischen Eindringlinge abzufangen. Zuletzt hatte es immer wieder Warnungen gegeben, dass es durch die verstärkten militärischen Aktivitäten zu einem Zwischenfall kommen könnte, der einen größeren Konflikt auslösen könnte.

Ein chinesischer Militärsprecher warf Taiwan und den USA vor, durch verstärkte Kontakte ihrer Vertreter Probleme zu schüren. „Aber es wird nur ein Tagtraum für Taiwan sein, seine Unabhängigkeit voranzutreiben, in dem es mit ausländischen Mächten konspiriert“, erklärte Oberst Ren Guoqiang mit drohendem Unterton in Peking. (DPA, Bloomberg)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 19.09.2020)