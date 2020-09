Der zerplatzte Traum vom Weltgericht

Mit US-Sanktionen belegt: ICC-Chefanklägerin Fatou Bensouda aus Gambia darf nicht mehr in die USA einreisen.

Langsam, überfordert, ineffizient: Mehr als 20 Jahre nach seiner Gründung steckt der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag in der Krise. Und die Trump-Regierung hat der Chefanklägerin den Kampf angesagt.

Wien/Den Haag. Das Statement kam einer Kriegserklärung an die internationale Strafjustiz gleich: US-Außenminister Mike Pompeo hat vor Kurzem bekannt gegeben, Sanktionen gegen die Chefanklägerin des Internationalen Strafgerichtshofs (ICC) in Den Haag, Fatou Bensouda, verhängt zu haben. Gleiches gelte für den Leiter der Abteilung für internationale Zusammenarbeit, Phakiso Mochochoko. Der Grund: mögliche Ermittlungen zu mutmaßlichen Kriegsverbrechen von US-Soldaten und dem Geheimdienst CIA in Afghanistan.