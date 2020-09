Begegnung mit dem umstrittensten Chefepidemiologen Europas

In der Serie „Expedition Europa“: Pressetermin ohne Mundschutz in Stockholm – was Anders Tegnell zu sagen hat.

Vergangenen Donnerstag traf ich den umstrittensten Chefepidemiologen Europas, ich besuchte Anders Tegnells 93. „Pressträff“ zu Corona. Ungefragt bekam ich ein Interview. Tegnell gibt nach jeder Pressekonferenz zehn bis 15 dreiminütige Einzelinterviews, in schwedischer Gleichmacherei nimmt er alle dran. Ich wollte vor allem hören, wie er das Versagen in den 2000 bis 2002 privatisierten Altersheimen bewertet, in denen unqualifizierte, schlecht bezahlte Pflegerinnen ohne langfristige Arbeitsverträge – „Vikarierinnen“ genannt – das Virus verbreiteten. Ein großer Teil der 5851 schwedischen Corona-Toten starb in Altersheimen.