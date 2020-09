Hoch auf dem roten Wagen

Statt Massen auf engstem Raum erreichte das jetzt zu Ende gehende Event nur verstreute Grüppchen. Für Organisator Thomas Waldner dennoch eine Erfolgsstory.

Wien. So sehr der Handel Laufkundschaft liebt, so gemischt sind die Gefühle von Künstlern diesbezüglich. Wenn es darum geht, die Aufmerksamkeit, ja vielleicht sogar die Zuneigung von vorbeihetzenden Menschen zu gewinnen, fühlt sich nur mehr eine Minderheit wohl. Ein Künstler, der nicht genannt werden will, fand das diesjährige Donauinselkonzept, das mit verstreuten Gartenkonzerten und spontanen Stockautobusgigs lockte, wegen des Buhlzwangs sogar „demütigend“.