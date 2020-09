Corona – der Plan

Viele fragen sich: Was kommt jetzt noch? Was hat die Regierung im Köcher gegen Corona? Wir haben recherchiert.

Wichtig ist die Rettung der Wintersaison. Deswegen kommt der Lockdown sicher davor. Im November ist es eh meistens trüb. Man kann nicht mehr baden und noch nicht Ski fahren.

Für die Skisaison ist nach dem großen Corona-Opening dann Folgendes vorgesehen: Alle Gondeln müssen zu Sesselliften umgerüstet werden – am besten in der Version der 1970er-Jahre, also ohne Visier. Franz Klammer und Annemarie Moser-Pröll konnten bereits als Testimonials gewonnen werden.

Dann hat sich Gesundheitsminister Anschober bei der Pressekonferenz am Donnerstag auch schon verraten. Da sagte er, man müsse auch die Skigebiete „ins Boot holen“. Es wird also eine große „Arche Rudi“ geben, in die jedes Bundesland ein Skigebiet schickt, um dem Tourismus langfristig das Überleben zu sichern.

Für das Après-Ski wird es eine eigene Ampel geben: Bei Rot ist die Hütte geschlossen. Bei Orange darf man rein, muss aber zuerst nach links und rechts schauen. Bei Gelb muss der Landeshauptmann angerufen werden, der dann noch einmal die Getränke- und Musikauswahl festlegt. Und bei Grün darf zu voller DJ-Ötzi-Lautstärke auf den Tischen getanzt werden. (oli)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 19.09.2020)