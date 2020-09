Die Alarm-App, das Kind, der Tod: über Sternenkinder

Meine Aufgabe sind Fotos. Nicht mehr, nicht weniger. Die Aufgabe meiner Frau reicht weit darüber hinaus. Sie weiß, was zu sagen ist. Sie kennt den Schockschmerz, die Ablehnung, das Negieren, das Nicht-sehen-Wollen. Wenn Kinder tot geboren werden: eine Selbsterfahrung.

Klick. Ich fokussiere mich auf die winzigen Zehen des Kindes. Klick. Sogar die Härchen sind zu sehen. Klick. Dieses feine Geräusch ist das Einzige, das zu hören ist im verstummten Raum. Klick.



Im Angesicht eines verstorbenen Kindes versinkt die Welt, entschwindet sämtliche Ordnung und Struktur des Tages. Stets werden meine Frau und ich aus dem Alltag gerissen, waren gerade mit irgendwelchen Dingen beschäftigt, die schlagartig keine Bedeutung mehr haben. Der Alarm reißt uns aus unserem Dasein, schleudert uns in die Welt der Konservierung allen Leids, das einer Mutter, einem Vater, einer Familie widerfahren kann: dem Klagelied des Todes und mit ihm die Infragestellung erschütterter Lebenskonzepte.



28. August, 19 Uhr. Ich bin dabei, ein paar Bretter am Schuppen neu zu verschrauben. Meine Frau steht an einem unserer Hochbeete. Die Alarm-App ignoriert die Stummschaltung. So soll es sein. Wir erschrecken nicht.



Nur wenige Angaben sind auf dem Bildschirm zu lesen: dreiundzwanzigste Schwangerschaftswoche. Kleiner Junge. Er ist bereits geboren. Ich habe die Wahl. Den Alarm annehmen oder Gegenteiliges. Ich nehme an. Und schon geht meine Frau ins Haus. Ich folge ihr, packe meine Tasche, während sie Babywäsche in verschiedenen Farben und Mustern zusammenstellt. Die Mutter soll die Wahl haben.