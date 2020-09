Neusiedler See: Kritik an Aufsicht

Rechnungshof. Für den Nationalpark Neusiedler See – Seewinkel gibt es keinen Managementplan, die Aufsicht durch das Land sei mangelhaft, so ein Prüfbericht.

Eisenstadt. Der Rechnungshof (RH) kritisiert in seinem Bericht zum Nationalpark Neusiedler See – Seewinkel, der am Freitag veröffentlicht wurde, die mangelnde Aufsicht des Landes Burgenland. Das Land sei als Aufsichtsbehörde über Jahre „nahezu untätig“ geblieben, hieß es.

Beispielsweise empfiehlt der RH dem Land (geprüft wurden die Jahre 2014 bis 2018), dass gemeinsam mit dem Klimaschutzministerium und der Nationalparkgesellschaft ein Grundwasserbewirtschaftungsplan für den Seewinkel erstellt werden sollte. Immerhin seien die Salzlacken durch die zunehmende Versteppung stark gefährdet, was auch negative Auswirkungen auf den Tourismus und die wirtschaftliche Entwicklung der Region habe. Zu kritisieren sei diesbezüglich vor allem, dass die Bezirkshauptmannschaft Neusiedl am See Tausende Feldbrunnen im Seewinkel bewilligt, aber keine Vorrichtungen für die Messung der tatsächlichen Grundwasserentnahme vorgeschrieben habe, wird moniert. Deshalb könne nicht festgestellt werden, ob die genehmigten Mengen eingehalten werden, und auch die Nutzer selbst hätten keine Möglichkeit zu erkennen, ob das Kontingent bereits ausgeschöpft sei. Die Prüfer fordern nun, dass Wasseruhren verpflichtend vorgeschrieben werden und Maßnahmen zum Erhalt und zur Renaturierung der Salzlacken gesetzt werden. Dazu kommt: Die Nationalparkgesellschaft habe seit ihrer Gründung im Jahr 1993 keinen Managementplan, obwohl dieser gesetzlich vorgeschrieben ist.

Kritik übte der RH außerdem daran, dass in der Zone des strengsten Schutzes Wasservögel abgeschossen würden. Hier gelte es Maßnahmen zu setzen, um das Jagen von Wasserwild „ehestmöglich zu beenden“.

Bemerkenswert: Der Ausschuss der Nationalparkregion hat sich noch immer nicht konstituiert, die Österreichisch-Ungarische Nationalparkkommission Neusiedlersee habe zuletzt vor über zehn Jahren getagt, und das Nationalparkforum habe seine erste und einzige Sitzung nach der Konstituierung 1995 abgehalten. (red.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 19.09.2020)