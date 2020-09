Nächste Beteiligungswelle: Hotels, Gastro im Fokus

Stadtrat Peter Hanke wirbt um private Investoren.

Wien. Wenn Peter Hanke über die Beteiligungsgesellschaft „Stolz auf Wien“ spricht, findet er so rasch kein Ende. Wien betritt Neuland mit dem Angebot, sich befristet auf längstens sieben Jahre an Betrieben zu beteiligen. Um sie mit Eigenkapital zu impfen, gerade in Coronazeiten wichtig – keine Beihilfe also, sondern ein Marktinstrument, wie Hanke betont.

Das ist für einen Sozialdemokraten überraschend viel Marktvertrauen. Zuletzt wurden die ersten Betriebe präsentiert: Schmuckhersteller Frey Wille und Mineralölhändler Adamol. Nun kündigt Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke (SPÖ) eine zweite Welle an. Hotellerie und Gastronomie sollen im Fokus stehen. Und: Mit zusätzlichen Investoren wird intensiv verhandelt. Laut Hanke sind das Hans Peter Haselsteiner, Hans Schmid, S-Immo, Immofinanz, steirische Raiffeisenlandesbank. Das Volumen der Gesellschaft soll von 40 Millionen Euro (20 Mio. von der Stadt) auf 60 Millionen aufgestockt werden. Ungefähr 30 Unternehmen haben sich gemeldet. Hanke erwartet mehr: „Wir werden alle Hände voll zu tun haben, die Anfragen zu bewältigen.“

(d. n.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 19.09.2020)