In der Bundeshauptstadt wurden 432 neue Infektionen binnen 24 Stunden diagnostiziert. In ganz Österreich gibt es 813 Neuinfektionen.

Erneut sind in Österreich mehr als 800 Neuinfektionen mit SARS-CoV-2 sind in den vergangenen 24 Stunden registriert worden. Österreichweit kamen 813 Fälle hinzu, die Zahl der aktiv Infizierten lag somit am Samstag bei 7748 Personen. Die Zahl der Covid-19-Patienten auf Intensivstationen steigt weiter, hier mussten 22 Menschen mehr als am Freitag versorgt werden.

Insgesamt waren am Samstag 349 Personen im Krankenhaus. 84 davon befanden sich auf Intensivstationen - um rund 35 Prozent mehr als am Freitag. Auch die Zahl der Toten stieg um zwei an - 765 Menschen sind seit Ausbruch der Pandemie an den Folgen des Corona-Virus verstorben. 37.657 Personen wurden bisher insgesamt positiv getestet.

Wien knapp an bisherigem Höchstwert

In Wien sind aktuell insgesamt 12.825 positive Testungen mit dem Coronavirus bestätigt, wie der Krisenstab mitteilte. Der Anstieg innerhalb der vergangenen 24 Stunden betrug 432. Dies liegt nahe am bisherigen Höchstwert von 444 neuen Fällen innerhalb eines Tages. Somit gab es in der Bundeshauptstadt 4136 aktiv Infizierte. Die Zahl der mit dem Virus in Zusammenhang stehenden Todesfälle beträgt 234 - das ist einer mehr als gestern, Freitag.

8.455 Personen sind in Wien wieder genesen. Die Zahl der Testungen am gestrigen Freitag wurde mit 7.163 angegeben. Die Gesamtzahl der Untersuchungen stieg damit auf 397.518.

Zuwachs in den anderen Bundesländern

Einen Zuwachs über 100 gab es in Oberösterreich, hier kamen gegenüber Freitag 108 Covid-19-Fälle hinzu. Aus Tirol wurden 80 neue Fälle gemeldet, aus Niederösterreich 70, aus der Steiermark 58 und aus Vorarlberg 32. 18 Neuinfektionen verzeichnete Salzburg, zehn das Burgenland und lediglich fünf Neuinfektionen wurden in Kärnten registriert.

Das südlichste Bundesland blieb am Samstag auch das einzige mit weniger als 100 aktiv Infizierten - 78 waren es in Kärnten. Die meisten aktiv Infizierten gab es weiterhin mit 4.136 in Wien. 955 aktive Covid-19-Fälle verzeichnete Niederösterreich, in Oberösterreich waren es 730 und in Tirol 701. Die Steiermark meldete am Samstag 465 aktive Fälle, Vorarlberg 395, Salzburg 174 und das Burgenland 114.

Über 18.000 Tests

Bundesweit wurden in den vergangenen 24 Stunden erneut mehr als 18.000 Tests ins Epidemiologische Melderegister (EMS) eingetragen. Im Vergleich zum Freitag kamen so 18.134 PCR-Tests hinzu. Davon entfielen 7163 auf Wien. 2.581 wurden aus Tirol gemeldet, 2525 in Niederösterreich. 1755 PCR-Untersuchungen mehr als am Freitag gab es in der Steiermark, in Oberösterreich waren es 1413 und in Vorarlberg es 1.011. Die restlichen drei Bundesländer blieben deutlich unter 1000 Tests. Immerhin 772 wurden in Salzburg in den vergangenen 24 Stunden eingemeldet, 578 waren es im Burgenland und das Schlusslicht bildete ebenso wie bei den aktiv Infizierten Kärnten mit 336 Tests.

(APA)