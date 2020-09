Ein Shootingstar, der sich spielt

Der junge Fotokünstler Simon Lehner schummelte schon 3-D-Bilder in eine Modestrecke der US- »Vogue«. Im Westlicht zeigt er jetzt eine Serie über konstruierte Hypermaskulinität.

Interessant werde es immer nach den ersten 30 Stunden. Nach 30 Stunden wenig Schlaf, wenig Essen, langen Märschen und dauerndem Lärm von Bomben und Granaten. Dann erst beginne sich die harte Fassade aufzulösen, beginnen sich die Männer, die anfangs Berührungen scheuten, zu helfen, werden sie weicher, verletzlicher. Dann erst drückt Simon Lehner ab. Das seien die Momente, auf die er warte, sagt er.



Jahrelang hat der junge Fotokünstler, Jahrgang 1996, dafür in der Softair-Szene recherchiert, die einer Art von militantem Geländespiel frönt. Ziel dieser Subkultur sei es, so Lehner, in abgelegenen Waldgebieten oder verlassenen Militärstationen, hierzulande meist in Tschechien oder im Grenzgebiet Österreich/Ungarn, reale Kriege zu simulieren, wie die in Irak oder Afghanistan.