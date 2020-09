Die letzte Bastion gegen Corona am Südatlantik

Drucken



Kommentieren Hauptbild • An Uruguays schönen Stränden ist heuer noch mehr Platz als sonst. Im Bild: ein Abschnitt an der Küste des Bezirks Malvín in Montevideo. (c) APA/AFP/EITAN ABRAMOVICH

Südamerika als Epizentrum der Covid-Pandemie. Ganz Südamerika? Nein! Ein kleines Land hört nicht auf, dem Virus aus Fernost Widerstand zu leisten.

Feiner Sand, enorme Dünen und viel Platz – die weiten Strände von La Paloma, La Pedrera und Cabo Polonio sind unter europäischen Urlaubsreisenden noch ein Geheimtipp. Wohl auch, weil die Wassertemperaturen des Südatlantiks meist eher an Britanniens Seaside erinnern als an südliche Palmenstrände. Aber die Argentinier, deren eigenes Meer noch garstiger ist, bevölkern Uruguays Küste mit ähnlicher Inbrunst wie die Deutschen Österreichs Alpen.



Punta del Este an der Nordspitze der Mündung des Río de la Plata ist so etwas wie ein Kitzbühel am Strand, inklusive Jachthafens, Spielcasinos und Adabeis mit Standleitung zu den argentinischen TV-Stationen. Obwohl die Saison eigentlich nur drei Monate dauert – etwa von Mitte Dezember bis Mitte März – erwirtschaftete Uruguays Tourismussektor in den vergangenen Jahren um die zwei Milliarden Dollar jährlich. Das sind mehr als acht Prozent der Wirtschaftsleistung des Landes. Und mehr als sieben Prozent aller Arbeitsplätze generiert der Fremdenverkehr.