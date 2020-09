Verbalerotik für eine Nacht

Shygirl ist der Künstlername der 25-jährigen Blane Muise aus London, die sich als Fan von Perücken, Doggen, Edelsteinen und Trip-Hop bekennt. Zumindest letzteres hört man.

Shygirl: »Freak«. Nicht erst seit „WAP“ von Cardi B haben sexuelle Protzereien von Frauen im Hip-Hop genauso ihren Platz wie jene ihrer männlichen Pendants. Shygirl verwendet, ihrem Namen entsprechend, kaum anatomische Details, erwähnt gerade ihre „titties“ in einer Nebenrolle, deklariert aber: „I'm a freak in the sheets, and I go the whole night.“ Und: „I'm a rough ride, you can only have me for the night.“ Für die Nachbarn sei sie wohl zu laut . . . Bald meint man zu verstehen: Es sind eher klassisch männliche Sexualfantasien, die Shygirl repräsentiert, allerdings mit hörbarer, zumindest verbalerotischer Lust an diesem Wünsch-dir-was-Spiel. „Know you like to hear me say it“, erklärt sie im Mittelteil zu maschinell beschleunigten Beats, bevor der Rhythmus wieder langsamer, lastender, lasziver wird. Der Bass bleibt obstinat, die Konsonanten zischen genauso anzüglich wie die elektronischen Zimbeln. Schön verwirrend. Thomas Kramar

Den Song der Woche küren allwöchentlich Thomas Kramar („Die Presse“) und Christoph Sepin (Radio FM4). Zu hören ist er am Sonntag zwischen 19 und 21 Uhr auf FM4. Weitere Infos auf www.diepresse.com/songderwoche und www.fm4.ORF.at. ⫻