Zu schnell für das Virus

Die Blase hat gehalten: Die Tour de France feiert den Zieleinlauf in Paris – und einen Sensationssieger. Die großen Episoden einer denkwürdigen Frankreich-Rundfahrt.

Paris/Wien. Nach 3484 Kilometern und über 50.000 Höhenmetern endet in Paris heute eine der härtesten Frankreich-Rundfahrten der Geschichte. Dass das Peloton nach drei Wochen in der Blase, steigenden Coronafallzahlen in Frankreich und Debatten über dicht gedrängte Zuschauer überhaupt die Champs-Élysées erreicht, ist alleine schon ein Erfolg. Die großen Episoden dieser 107. Tour de France: