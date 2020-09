Die Schatten der Pandemie

Das Coronavirus stoppte den Spieltrieb in Argentiniens Fußball und damit auch die schmutzigen Geschäfte der Fußball-Ultras. Während die legale Wirtschaft am Lockdown zugrunde geht, haben die Barras Bravas lukrative Alternativen gefunden.

Nun rollt er also wieder, der Ball, der für Argentinier so unerklärlich unverzichtbar ist. Nach 185 Tagen Covidpause empfing der Traditionsverein Racing Club de Avellaneda vorigen Donnerstag das Team von Nacional Montevideo aus Uruguay. Das Gruppenspiel in der Copa Libertadores, Südamerikas Champions League, endete 0:1. Kommendes Wochenende soll auch die Liga beginnen und in einer turnierähnlichen Kurzform bis Ende des Jahres einen Meister ermitteln.



Das Leder muss unbedingt wieder rollen, denn ohne TV-Gelder sähen die meisten Vereine einem ähnlichen Schicksal entgegen wie jene 100.000 Unternehmen, die, so schätzen argentinische Wirtschaftsverbände, den längsten Lockdown der Welt nicht überleben werden.

Weil die Pandemie immer virulenter grassiert, werden die Spiele, wie auch die Premiere am Donnerstag, vor leeren Rängen stattfinden. Für die Spieler ungewohnt, für die Fans fad und für die Fußballfanclubs Barras Bravas unlukrativ.



Als „wilde Ränge“, so die wörtliche Übersetzung der Barras Bravas, gilt in Südamerika jener spezielle Anhang, der parasitär von dem Club lebt, den er zu lieben vorgibt. Argentiniens Ultras partizipieren an allem, was ein Fußballmatch abwirft: Dem Weiterverkauf von Eintrittskarten, die sie den Clubchefs abverlangen, dem Verkauf von Speisen, Getränken und Drogen im Stadion, der Bewirtschaftung der Parkplätze um die Arenen und der Buffets in den Clubs.



Zudem organisieren sie den Verkauf von Trikots, Schals und andere Fanartikel, die in Fälscherwerkstätten fabriziert werden, die oft den Barra-Bossen gehören. In einigen Vereinen schneiden diese sogar bei den Transfererlösen mit. Wenn Auslandsspiele oder gar Weltmeisterschaften anstehen, dann erpressen die Ultras bei Vereinschefs, Trainern und Spielern die Reisekosten.



„La 12“, die wohl berühmteste Barra von Boca Juniors, bot lange auch ausländischen Touristen ein komplettes Pauschalpaket an: Zwischen 500 und 5000 Dollar verlangten die Hardcore-Fans von Japanern, Chinesen und Europäern, die sich unbedingt einen ganzen Derby-Spieltag lang unter ihre Gesellschaft mischen wollten, fettige Grillwurst und Tetrapak-Wein inbegriffen.