GTI-Herbsttreffen sorgen für Staus um den Wörthersee

Das GTI-Herbsttreffen, das dieser Tage rund um den Wörthersee und den Faaker See stattfindet, hat am Samstag für teilweise lange Staus gesorgt. In Velden sowie zwischen Reifnitz und dem Keutschacher Seental wälzten sich die Blechschlangen über die Straßen. Bei der Polizei gingen außerdem zahlreiche Anrainerbeschwerden wegen Lärmerregung ein.

Ein hohes Verkehrsaufkommen wurde auch vom Pyramidenkogel und der Villacher Alpenstraße gemeldet. Um an letzterer Straße Eskalationen zu verhindern, haben die Behörden sogar eine Sperre ab 19.00 Uhr verhängt.

(APA)