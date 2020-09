Die Rebellion gegen den letzten Diktator Europas

Hunderte Frauen wurden gestern bei neuen Protesten in Weißrussland festgenommen. Doch die Demonstranten lassen sich nicht einschüchtern. Denn die Hoffnung auf Erneuerung ist groß: eine Reportage aus Minsk.

Ich hätte nie gedacht, dass ich das noch einmal in meinem Land erlebe, diese Freude, das Ende der Angst“, erzählt der Minsker Fotograf Andrei Liankiewitsch. Der eingesperrte Banker und weißrussische Präsidentschaftskandidat Wiktor Babariko hat ein paar von Liankiewitschs Projekten und auch Ausstellungen im Ausland finanziert. „Nun ist es viel wichtiger, hier zu sein“, sagt Liankiewitsch.



Mittendrin zu sein sei ein tolles Gefühl, aber wieder heil herauszukommen oft nicht sicher, warnt eine Verkäuferin im patriotischen Modegeschäft LSTR Adiadzanie unweit der Komarouski-Markthalle in der weißrussischen Hauptstadt, Minsk. Der linke Arm der jungen Frau ist bandagiert, auch sie wurde bei einer Demo von den Sicherheitskräften des weißrussischen Präsidenten, Alexander Lukaschenko, geschlagen. Verkaufshit sind die rot-weiß-roten Oppositionsflaggen. Das Gefängniswagen-T-Shirt in den offiziellen Landesfarben Grün-Rot mit Aufschrift „Welcome“ ist ausverkauft.



Der Moskauer Verleger Boris Pasternak – nicht zu verwechseln mit dem sowjetischen Schriftsteller – zeigt auf einer nächtlichen Fahrt quer durch Minsk die zentralen Orte des Protests. Etwa zwölf Stunden vor der sonntäglichen Massenkundgebung gegen Lukaschenko herrscht dort noch Normalzustand. Auf dem Siegesboulevard werden gerade die Fahrbahnen geputzt. Einzig beim neuen protzigen Präsidentenpalast verweist eine fast unscheinbare Stahlkonstruktion auf jene weit über mannshohen Gitter, die bald hier angebracht werden, um den Diktator vor jenem Volk zu schützen, das ihn angeblich immer noch liebt.



Die Emotionen dieser Märsche lasse er sich trotz seines Alters und der Gefahren nicht nehmen, sagt der 75-jährige Herausgeber der Literaturnobelpreisträgerin Swetlana Alexiewitisch. Als letztes Mitglied von Swetlana Tichanowskajas oppositionellem „Koordinationsrat“ ist die Schriftstellerin noch in Weißrussland und dort auf freiem Fuß. Das Regime würde es wohl nicht wagen, Alexiewitsch etwas anzutun, sagt ihr Moskauer Verleger. Pasternak gehört dennoch nicht zu den euphorisierten Optimisten. Der Aufstand könne wie in Polen 1980 und 1989 durchaus zehn Jahre dauern. Der Moskauer Verleger unterstreicht auch die Signalwirkung dieser weißrussischen Proteste für Russland. Noch habe Putin die Mehrheit hinter sich, so wie sie bis vor Kurzem auch Lukaschenko. Doch das könne sich schnell ändern.