„Da fühlt man sich als Fremder dann weniger fremd“

Integrationsministerin Susanne Raab über das Aufbrechen von Parallelgesellschaften, das Wegsehen der Stadt Wien und die Weigerung der ÖVP, Kinder aus Moria zu nehmen. Die Deutschklassen hätten den ersten Test bestanden.

Die ÖVP ist berühmt für ihre Message Control. Mit Ihrem „Little Italy“-Sager, mit dem Sie auf die Probleme der Parallelgesellschaften aufmerksam machen wollten, haben Sie letztlich aber all jenen, die das nicht so wahrhaben wollen, einen Elfmeter aufgelegt: Das Thema wurde dann einfach mit dem Verweis auf die nächstgelegene Pizzeria weggeblödelt.



Susanne Raab: Wenn man das ins Lächerliche zieht, dann hat man die Probleme rund um die Parallelgesellschaften einfach nicht verstanden. Worum es mir geht: Wir wollen eine Gesellschaft, in der Menschen mit und ohne Migrationshintergrund zusammenkommen und gemeinsam miteinander leben. Und nicht segregierte Milieus bilden, in denen kein Deutsch gesprochen wird, wo es keinen Kontakt mit der Mehrheitsbevölkerung gibt. Und diese Ansätze gibt es auch schon in Österreich: Es gibt Viertel, in denen es keinen Kontakt mit der Mehrheitsgesellschaft gibt. Da bleiben Menschen innerhalb ihrer Community, man geht zum türkischen Supermarkt, spielt im türkischen Fußballverein, geht in die Moschee, und es gibt keinen Kontakt zur Außenwelt. Das ist nicht meine Vorstellung von Integration. Es geht darum, dass man inklusiv zusammenlebt. Parallelgesellschaften sind eine Gefahr für den Zusammenhalt. Und die Spitze des Eisbergs sind dann Gewalteskalationen wie in Favoriten. Oder wie die kürzlich bekannt gewordene Paralleljustiz bei Tschetschenen durch sogenannte Sittenwächter.



Wie verhindert man diese Parallelgesellschaften beziehungsweise wie bricht man sie auf?