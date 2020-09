Land der Wälder

Oder: Warum Österreich nicht nur heiß umfehdet, sondern auch stark bewaldet ist.

Freilich wäre auch bisher schon niemand auf die Idee gekommen, Donald Trump würde sich in seiner Sicht auf die Welt von zu viel Detailkenntnis behindern lassen. Doch seit dieser Woche ist klar: Er sieht die Bäume vor lauter Wald nicht. Und wer weiß, falls es in Washington tatsächlich zu „four more years“ kommen sollte, dann ist es vielleicht gar nicht so schlecht, wenn der kommende US-Präsident ein offenbar höchst unscharfes Bild von Österreich hat. Man will ja nicht in seinen Fokus kommen.