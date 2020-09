Was blieb von der Ceta-Aufregung

Das Freihandelsabkommen Ceta mit Kanada war 2017 einer der Aufreger im Wahlkampf. Inzwischen ist es seit drei Jahren vorläufig in Kraft. Die Befürchtungen bewahrheiteten sich bisher nicht.

Wien. Bis das Freihandelsabkommen Ceta vollständig in Kraft treten kann, dürften noch einige Jahre vergehen. Schließlich müssen 38 nationale und regionale Parlamente quer über die EU verteilt das Abkommen zuerst ratifizieren. Und das ist erst in 15 Fällen auch geschehen. Allerdings sind weite Teile des Abkommens – jene, die nicht nationale Kompetenzen betreffen – genau heute vor drei Jahren bereits vorläufig in Kraft getreten. Genug Zeit also, um einmal ein erstes Resümee zu ziehen. Brachte Ceta die erwarteten Handelszuwächse? Und wie sieht es mit den von Kritikern befürchteten Verschlechterungen bei Umwelt- oder Lebensmittelstandards aus?