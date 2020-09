Was der Herbst an den Börsen verspricht

Die Finanzmärkte haben die Konjunkturerholung teilweise schon vorweggenommen. Der Kursanstieg wurde vor allem von Techwerten angetrieben, die nun teuer sind. Ihre Kurssprünge dürften weniger steil ausfallen.

Wien. Das Coronavirus hängt nicht nur wie ein Damoklesschwert über den Gesundheitssystemen dieser Welt. Es hängt auch über den Finanzmärkten. Denn die Börsen können sich, trotz ihrer starken Erholung in den vergangenen Monaten nicht sicher sein, wann der Spuk rund um die Lungenerkrankung vorbei ist. Die Neuinfektionen mit Covid-19 steigen seit Kurzem wieder und zum Teil rapide an. Was ist an den Finanzmärkten also für den Rest des Jahres zu erwarten?