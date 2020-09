Aktien – zum Fressen gern

(c) Getty Images/Image Source (Kymberlie Dozois Photography)

Haustiere gewinnen immer mehr an Bedeutung für den Menschen. Damit lässt sich verdienen.

Das Geschäft rund um Haustiere boomt seit Jahren. Die Coronakrise hat diesen Trend noch beschleunigt. Investoren können bei zahlreichen Unternehmen auf steigende Aktienkurse setzen.

Wien. Briefträger und Gaskassiere sollen ja ein gespaltenes Verhältnis zu den Vierbeinern haben, die sie mit Zähnefletschen und Knurren schon am Gartentor bzw. im Stiegenhaus begrüßen. Das dürfte jedoch die Ausnahme sein – meist bellt, miaut oder zwitschert es fröhlich aus den vier Wänden. Dieses „Konzert“ wird immer lauter – rund 30 Prozent aller Österreicher besitzen ein oder mehrere Haustiere: Zwei Millionen Katzen und 830.000 Hunde sowie eine halbe Million andere Kleintiere sind quasi Familienmitglieder. Wobei die USA auch für Hund und Katz das Land der unbegrenzten Möglichkeiten sind. Nirgendwo geben Menschen mehr Geld für ihre Haustiere aus. Mit rund 160 Dollar pro Kopf lassen die Amerikaner etwa doppelt so viel springen wie die Tierhalter in Deutschland und der Schweiz.