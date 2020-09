Steigen Metallpreise weiter?

(c) REUTERS (HENRY ROMERO)

Die Metallpreise legten zuletzt stetig zu. Das macht hellhörig, hat aber mehrere Gründe. So können Anleger weiter mitverdienen.

Wien. Es ist ein wenig verhext, denn die Metallpreise legen stetig zu. Und das, obwohl die hohen Preisniveaus angesichts überversorgter Märkte nicht gerechtfertigt sind: „Eigentlich wäre eine Korrektur überfällig“, meint Commerzbank-Analyst Daniel Briesemann. Er glaubt aber nicht, dass solche Fundamentaldaten in nächster Zeit dominieren werden.



Doch was treibt den Anstieg an? Der werde vom allgemein positiven Finanzmarktumfeld sowie dem schwachen Dollar getragen, meint Briesemann.