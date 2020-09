Fremdwährungskredite: Zeit, auszusteigen

(c) Getty Images

10,7 Milliarden Euro haben Österreicher nach wie vor in Fremdwährungen aushaftend. Der Zeitpunkt für einen Ausstieg ist nun günstig. Der stärkere Euro und niedrige Eurozinsen helfen, das Risiko zu minimieren.

Wien. Ein schönes Eigenheim, halbwegs günstig finanziert – wer vor Jahren zugeschlagen hat, hat jetzt leicht lachen. Denn die Wohnungs- und Hauspreise sind auch – oder vielleicht gerade – in Coronazeiten nicht gefallen. Einer neuen Imas-Umfrage im Auftrag der Erste Bank zufolge erachtet nur noch ein Viertel der Österreicher Wohnen als leistbar. Nur 18 Prozent meinen, dass sie sich in zehn Jahren das Dach über dem Kopf überhaupt noch leisten können.



Aber auch für manch stolzen Eigentümer tickt eine Zeitbombe – nämlich dann, wenn man den Kredit einst in Schweizer Franken oder japanischen Yen aufgenommen hat. Das war verlockend, solange man den Zinsvorteil nutzen konnte. Der ist nun jedoch nicht mehr gegeben.