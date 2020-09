Neue Heereshelikopter aus Italien

ÖVP-Verteidigungsministerin Klaudia Tanner dürfte sich entschieden haben: Den Zuschlag für 18 neue Hubschrauber bekommt Leonardos Modell.

Wien. Die Entscheidung, welche Mehrzweckhubschrauber das Bundesheer in Zukunft fliegen wird, dürfte am Wochenende nun gefallen sein. Einem Bericht der Sonntagsausgabe der „Kronen Zeitung“ zufolge fiel die Wahl von ÖVP-Verteidigungsministerin Klaudia Tanner auf den italienischen Hersteller Leonardo und dessen Modell AW169M. Offiziell will die Verteidigungsministerin die Entscheidung aber erst in der kommenden Woche bekannt geben, hieß es am Sonntag aus ihrem Büro.

Drei Hersteller waren zuletzt noch im Rennen um den Zuschlag gewesen: Neben Leonardo gab es ein Angebot von Bell aus den USA sowie Airbus aus Deutschland bzw. Frankreich. Mit Letzterem befindet sich die Republik Österreich derzeit allerdings in Rechtsstreitigkeiten rund um die Eurofighter, weshalb eine Entscheidung für Airbus bereits im Vorfeld als unwahrscheinlich galt.

Bis Mitte 2022 sollen die 18 neuen Hubschrauber in Österreich für den Einsatz bereitstehen. Mit einem Kostenvolumen von 300 Millionen Euro sind sie damit auch die teuerste Neuanschaffung des Bundesheeres seit den Eurofightern vor knapp 20 Jahren.

Teurer als Mitbewerber

Wie „Die Presse“ bereits berichtete, liegt der Anlass für die Neubeschaffung am hohen Alter der bisher verwendeten Alouette-Helikopter. Für die leichten Transporthubschrauber, die für Rettungs- und Grenzraumüberwachungsflüge eingesetzt werden, wurde nach 50 Jahren ein Nachfolger gesucht.

Im Gegensatz zu den Mitbewerbern sind die italienischen Hubschrauber von Leonardo jedoch hinsichtlich ihrer Betriebskosten um 30 Prozent teurer, weshalb aus dem ÖVP-Finanzministerium zunächst Gegenwind zu spüren war. Dennoch dürften diese im Generalstab favorisiert worden sein und nun den Zuschlag erhalten haben.

Nach den schlechten Erfahrungen mit dem Eurofighter-Kauf und den zahlreichen Korruptionsvorwürfen wollte das Verteidigungsressort diesmal einen anderen Weg gehen und die Hubschrauber im Zuge eines Government-to-Government-Geschäfts anschaffen.

So fiel Tanner ihre Entscheidung nicht infolge einer Ausschreibung, sondern fragte bei sämtlichen Streitkräften der Europäischen Union (und Kanadas) an, ob diese Hubschrauber zur Verfügung stellen könnten. Italien hat nun offensichtlich das Rennen gemacht.

Vorgänger Kunasek freut sich

Tanner selbst kommentierte die kolportierte Entscheidung nicht, allerdings ihr Vorgänger, der ehemalige FPÖ-Verteidigungsminister Mario Kunasek, der auf die Vorarbeit während seiner Amtszeit hinwies: „Ich freue mich für die Soldaten, die bald mit einem zeitgemäßen Gerät ihre Ausbildung und Einsätze absolvieren können“, wurde Kunasek in einer Aussendung zitiert. (APA/Red.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 21.09.2020)