23 Millionen für Wiener Wirte

Zwei Drittel der Gastrogutscheine wurden eingelöst.

Wien. Mehr als 611.000 der Wiener Gastrogutscheine sind bisher eingelöst worden. Das entspricht rund zwei Dritteln der Bons, die im Juni an 940.000 Wiener Haushalte verschickt wurden – die Bons sind noch bis Ende September gültig.

Insgesamt flossen mit dieser Aktion bisher 23 Millionen Euro an rund 3700 teilnehmende Wiener Gastronomiebetriebe, erklärte ein Sprecher von Bürgermeister Michael Ludwig am Sonntag. Ludwig und Walter Ruck, Präsident der Wiener Wirtschaftskammer, sprachen dabei von einer wichtigen und unbürokratischen Hilfe für die Wiener Gastronomie: Denn es sei eine direkte Hilfe in der Coronakrise, die das Geschäft ankurble. Die jährliche Wertschöpfung der Wiener Gastronomie liegt (normalerweise) bei rund 1,43 Mrd. Euro. (red.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 21.09.2020)