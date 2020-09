Ein Duell um Wien gegen Corona

Die Hygieneregeln in Wahllokalen sind fixiert. Die massiv steigenden Zahlen sorgen derweilen für Nervosität bei der SPÖ.

Wien. Die Stadt Wien hat die Richtlinien für den ganz im Zeichen der Coronavirus-Pandemie stehenden Wahltag am 11. Oktober fixiert. Geplant sind umfangreiche Sicherheitsmaßnahmen in den Wahllokalen wie die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes. Dieser muss jedoch beim Wahlgang kurz abgenommen werden, um die Identität festzustellen. Für das eingesetzte Personal gibt es das Angebot, sich testen zu lassen.



Derweilen steigt die Nervosität bei der Wiener SPÖ, die das Coronavirus als einzigen ernst zu nehmenden Gegner hat. Denn die weiterhin steigenden Fallzahlen (nicht nur, aber auch in der Bundeshauptstadt) und das in der Vorwoche in den Fokus gerückte Krisenmanagement der Stadt werden entscheiden, wie groß der Wahlerfolg der Wiener SPÖ am 11. Oktober tatsächlich sein wird. Denn thematische Vielfalt ist wohl kaum das passende Attribut, das den heurigen Wien-Wahlkampf bisher am besten beschreibt.