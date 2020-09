Emmys: Ein roter Teppich vom Wohnzimmer aus

Die Emmys und damit auch der rote Teppich fanden heuer durch die Corona-Pandemie vor dem Bildschirm statt. Den Looks der Stars tat das aber keinen Abbruch.

Red-Carpet-Auftritte, wie man sie bisher noch nie gesehen hat, wurden bei den 72. jährlichen Primetime Emmy Awards präsentiert. Das Motto lautete dabei: „Komme, wie du bist, aber bemühe dich“. Denn anders als etwa die Filmfestspiele von Venedig, die trotz Corona-Pandemie nicht auf den realen Glamour des roten Teppichs verzichteten, wurden die nominierten Stars bei den Emmys mittels Zoom zugeschaltet.

Im Vorfeld war nicht ganz klar, wie sich das auf die Mode der Stars auswirken würde, immerhin sind die Roben der Promis für viele Zuschauer fast genauso wichtig wie die eigentliche Preisverleihung. Doch die Pandemie macht erfinderisch. Viele Stars konnten mittels virtuellem Red Carpet mehr als überzeugen.

Zendaya etwa, die als jüngste Schauspielerin überhaupt den Preis als Hauptdarstellerin in einer Dramaserie erhielt, nahm ihren Award für ihre Rolle in „Euphoria“ in einer Robe von Armani Privé im Kreise ihrer Familie entgegen.

Eine Möglichkeit, sich glamourös zu inszenieren, sah auch Yara Shahidi - und das ganz ohne roten Teppich in Sicht. Sie trug ein Federkleid von Prada.

Kerry Washington nutze die Chance ebenfalls und präsentierte auf Instagram gleich zwei Looks. "Ich habe mich schon länger nicht aufgebrezelt, also musste ich das meiste herausholen", schrieb sie auf Instagram.

Auf ihrem ganz privaten roten Teppich präsentierte Tracee Ellis Ross ihren Look. Mehr ist mehr, dachte sie sich wohl in einem goldenen Kleid von Alexandre Vauthier. Und der passende Mund-Nasen-Schutz durfte dabei auch nicht fehlen.

Für die virtuelle Kleiderschau machte sich auch Reese Witherspoon zurecht. Sie setzte auf ein schwarzes Kleid von Louis Vuitton und roten Lippenstift.

Schauspieler Billy Porter kann auf den roten Teppichen dieser Welt immer überzeugen. Da sind auch die virtuellen Emmys keine Ausnahme, zu denen er ein weißes Outfit von Ashi Studio trug.

Schauspielerin Uzo Abudba erhielt einen Award als beste Nebendarstellerin in der Kategorie Limited Series or Movie. Sie trug ein T-Shirt mit dem Namen Breonna Taylor (Die 26-jährige wurde am 13. März 2020 nachts in ihrer eigenen Wohnung bei einem Schusswechsel zwischen ihrem Partner und der Polizei von beteiligten Beamten erschossen) um auf Polizeigewalt gegen Schwarze aufmerksam zu machen.

(c) APA/AFP/American Broadcasting Co

Eine ähnliche Idee hatte Regina King, die ein Shirt mit dem Bild von Breonna Taylor mit der Aufschrift "Say Her Name" trug.

(c) APA/AFP/American Broadcasting Companies,/- (-)

Rachel Brosnahan und Ehemann Jason Ralph passten ihre Emmy-Looks der Umgebung an. Sie trugen Pyjamas von Christy Rilling und spannten auch ihre Hunde ein.

(chrile)