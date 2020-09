Lesen für den guten Zweck: Stars spielen auf Zoom Erfolgskomödie nach

Für eine Charity-Aktion haben sich Schauspielgrößen wie Julia Roberts, Sean Penn oder Morgan Freeman via Zoom getroffen. Besonders aufsehenerregend: die Szenen zwischen Brad Pitt und Jennifer Aniston.

Mit Nostalgie und Humor gegen Corona: Hollywoodgrößen wie Morgan Freeman, Brad Pitt, Jennifer Aniston, Matthew McConaughey oder Henry Golding haben sich vergangene Woche für eine Lesung auf Zoom getroffen. Mit dabei auch Jennifer Aniston und Brad Pitt, deren Zusammentreffen für Jubel in den sozialen Medien gesorgt hat.

Oscar-Preisträger Sean Penn hat sie zusammengetrommelt, um die von ihm mitgegründete Hilfsorganisation Core zu unterstützen, die in den USA Corona-Tests durchführt und somit das Gesundheitspersonal entlasten möchte.

Gelesen wurde aus dem Drehbuch der Teeniekomödie "Ich glaub', ich steh' im Wald", im Original "Fast Times at Ridgemont High“, aus dem Jahr 1982.

Besonders das Zusammentreffen zwischen dem einstigen Hollywood-Traumpaar Brad Pitt und Jennifer Aniston hat Jubelrufe in den sozialen Medien ausgelöst - und der Dialog zwischen ihnen auch den beiden ein Schmunzeln entlockt. Brad Pitt schlüpfte dabei in die Rolle des Brad Hamilton, Jennifer Aniston in die der im Film von Brad begehrten Linda Barrett. In der vorgetragenen Szene hieß es etwa: "Hallo Brad, du weißt, wie süß ich dich immer fand", oder: „Du bist so sexy. Kommst du zu mir?“

Fans, die seit der Trennung von Brad Pitt und Jennifer Aniston im Jahre 2005 darauf hoffen, dass die beiden wieder zueinander finden, wittern jede Chance für eine Wiedervereinigung der beiden. Anfang des Jahres bot sich ein solcher Moment etwa auf den SAG Awards.

Und so heißt es auch diesmal wieder in den sozialen Medien: „Ich liebe es, die beiden zusammen zu sehen“, oder: "Brad Pitt und Jennifer Aniston retten 2020 für mich."

Für ein weiteres Highlight sorgte der Auftritt von Shia LaBeouf. Während die anderen Darsteller sich aus ihren vier Wänden vom Schreibtisch aus zuschalteten, ist er mit Zigarette im Mund und oben ohne in seinem Auto zu sehen. Schließlich gab er die Rolle des öfter einmal berauschten Jeff Spicolis zum besten - diese wird im Original von Sean Penn selbst gespielt.

Laut Medienberichten lockte die Live-Lektüre über vier Millionen Zuschauer an, rund 135.000 US-Dollar an Spenden sollen dabei eingenommen worden sein.

(bsch)