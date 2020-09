Coronavirus: Anschober betont gutes Verhältnis zu Kurz

Der Gesundheitsminister hob das gemeinsame Vorgehen hervor - auch wenn es unterschiedliche Meinungen gebe.

Obwohl in der Öffentlichkeit in letzter Zeit ein anderer Eindruck entstand: Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) sieht das Verhältnis zu Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) nicht zerrüttet, auch wenn der Regierungschef laut eigener Aussage lieber schneller Maßnahmen gegen den erneuten Anstieg der Coronainfektionen getroffen hätte, wie er am Sonntag zitiert wurde. Es gebe immer ein gemeinsames vorgehen, hob Anschober am Montag in einer Pressekonferenz die Arbeit im Team hervor.

Manchmal meine der eine, es sollte etwas früher passieren, manchmal der andere, sagte Anschober zum koalitionären Vorgehen gegen die Pandemie. Überzeugt habe bei den jüngsten Einschränkungen, "dass wir doch sehr früh hohe Zahlen haben, sodass wir Maßnahmen, die später geplant waren, vorgezogen haben".

(APA)