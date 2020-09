Darts: Waliser Price triumphiert in Salzburg

Gerwyn Price besiegte im Finale Rob Cross nach Rückstand. Lokalmatador Mensur Suljovic war früh ausgeschieden.

Der Waliser Gerwyn Price hat sich am Sonntagabend im Finalturnier der World Series of Darts in Salzburg den Titel gesichert. Der 35-Jährige schlug den Engländer Rob Cross nach einem 4:8-Rückstand noch mit 11:9. Der Wiener Mensur Suljovic hatte schon in der ersten Runde gegen den Polen Krzysztof Ratajski mit 3:6 verloren. Der niederländische Weltranglistenerste Michael van Gerwen zog im Achtelfinale den Kürzeren.

