(c) REUTERS (ELIZABETH FRANTZ)

Sie galt als Ikone der Justiz und als Vorreiterin für Frauenrechte. Nach dem Tod der US-Verfassungsrichterin würdigen zahlreiche Stars das Lebenswerk der US-Richterin.

Mit Ruth Bader Ginsburg starb eine Ikone der Justiz und Vorreiterin in Sachen Frauenrechte und Gleichstellung. Während im politischen Leben die Trauer einem Politstreit zu weichen scheint und die Karten im Kampf um das Weiße Haus neu gemischt werden, bieten die sozialen Medien Raum für berührende Worte. So bringen zahlreiche Stars und Persönlichkeiten aus dem öffentlichen Leben ihre Trauer zum Ausdruck und zollen der US-Richterin ihren Respekt.

„Mein Herz ist gebrochen. Ruth Bader Ginsburg war eine wahre Verfechterin der Gleichstellung von Geschlechtern und eine starke Frau, zu der ich und alle jungen Mädchen auf der Welt aufschauen konnten“, schreibt etwa Schauspielerin und Sängerin Jennifer Lopez. Und weiter: „Vielen Dank an RBG für den Kampf während all dieser Jahre. Wir werden sie ehren, indem wir weiterhin für Gleichheit, Empathie und Gerechtigkeit für alle kämpfen."

Lopez' Verlobter Alexander Rodríguez lässt wissen: „Die Nachricht über den Tod der Richterin Ruth Bader Ginsburg erschüttert mich zutiefst. Sie war eine wahre Heldin, Ikone und Inspiration.“ Sie habe ihre Karriere und ihr Leben anderen gewidmet - durch die Kraft des Gesetzes.

„Danke für deine lebenslangen Dienste, danke, dass du die Geschichte verändert hast. Wir werden niemals zulassen, dass dies rückgängig gemacht wird. RIP RBG“, schreibt Sängerin Mariah Carey auf Twitter.

Herzogin Meghan bezeichnete sie in einem Interview gegenüber dem Magazins „People“ als “wahre Inspiration“ - seit sie ein Mädchen war. Sie würde ein unvergleichbares und unauslöschliches Erbe hinterlassen, und ihr als Frau von Brillanz, Gerechtigkeit und Mut und als Mensch von tiefer Überzeugung in Erinnerung bleiben. Sängerin Stevie Nicks bezeichnet sie als „Heldin“ und als „politischen Rockstar“.

Auch Sängerin Katy Perry, die Schauspieler Chris Evans und Ryan Reynolds oder Avatar-Star Zoe Saldana widmen der US-Verfassungsrichterin - der zweiten Frau am höchsten Gerichtshof der USA in der Geschichte - einen Eintrag auf ihren Social Media-Kanälen.

Model Bella Hadid postete ein Foto und teilte die Worte des ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama. Darin plädiert dieser dafür, dass die Nachfolge von Ruth Bader Ginsburg erst nach der Wahl entschieden werde. „Ruth Bader Ginsburg kämpfte bis zum Ende durch ihren Krebs mit unerschütterlichem Glauben an unsere Demokratie und ihre Ideale. So erinnern wir uns an sie. Sie hinterließ aber auch Anweisungen, wie ihr Erbe gewürdigt werden soll.“ Wo wir auch schon wieder bei der US-Wahl angelangt wären.

(bsch)