Salzburg angelt nach NHL-Star Michael Raffl

Bis Anfang September war Raffl für die Flyers am Eis

Der Kärntner könnte bis Ende 2020 in Österreich spielen.

Villach. Vor dem Saisonstart der Eishockeyliga am Freitag geht es hinter den Kulissen hoch her. Während mit dem KAC ein Kärntner Klub das „Salute“-Einladungsturnier in Kitzbühel mit einem klaren 4:0-Sieg gegen RB München gewonnen hat, soll ein prominenter Kärntner den Kader der Salzburger noch verstärken.



NHL-Legionär Michael Raffl weilt nach Philadelphias Play-off-Aus Anfang September mit seiner Familie in Villach. Seine Frau Kerstin erwartet zudem ihr zweites Kind. Während die NHL aktuell ihre Finalspiele zum Stanley-Cup (Dallas gegen Tampa Bay) austrägt und um den geplanten Saisonstart Anfang Dezember zittert – realistischer scheint Jänner 2021 – zieht es sehr viele Profis nach Europa. Auch Raffl steht vor einem „Heimspiel“.



Salzburg zeigt Interesse



Während der gebürtige Villacher dem VSV bereits abgesagt haben soll, scheint hingegen ein Engagement in Salzburg, wo sein Bruder Thomas als Kapitän fungiert und auch Cousin Alexander Rauchenwald spielt, realistischer. Dazu äußerte sich sogar der sonst eher als wortkarg geltende Salzburg-Coach Matt McIlvane: „So einen routinierten Spieler wie Michael Raffl muss man immer im Auge haben. Wenn sich diese Möglichkeit ergibt, wäre es für uns eine sehr große Chance.“



Bereits zum Auftakt, just gegen Villach, könnte Raffl im Salzburger Volksgarten auflaufen. Der US-Legionär, seit 2013 bei den Flyers, gibt sich jedoch vorsichtig. „Bevor ich an Eishockey denken kann, muss die Knöchelverletzung ausgeheilt sein,“ sagt der 31-Jährige der „Kleinen Zeitung“. Zudem fehlt auch noch die Zustimmung seines Vereins.

Immerhin fällt ein großes Fragezeichen weg, denn die Versicherung für NHL-Spieler, oftmals zu teurer Stolperstein bei derartigen Verhandlungen, läuft bis zur kommenden Saison – und während einer Leihe weiter.