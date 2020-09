Zehn Gründe, die gegen Coronatests bei Hausärzten sprechen

Der Vorschlag, Coronatests an Hausärzte auszulagern, stößt auf deutliche Skepsis.

Die Politik produziert immer leicht „gute“ Ideen, wenn es um die Auslagerung von schwierigen Aktivitäten auf andere geht. So ist es auch mit der Idee, Coronatestungen an die Hausärzte zu delegieren. Diese Überlegung stößt in der mir bekannten Kollegenschaft durchwegs auf deutliche Skepsis, die mir als Bezirksärztevertreter nahegebracht wurde. Es war übrigens keine einzige positive Äußerung dabei! Zu den gesammelten Bedenken: