Klare Mehrheit für Verkleinerung des italienischen Parlaments

Rund 60 bis 64 Prozent stimmten für eine Reduzierung der 945 Parlamentarier auf 600.

Beim Referendum über eine Reform zur Reduzierung der Parlamentarieranzahl in Italien bahnt sich ein klarer Sieg des „Ja" an. Rund 60 bis 64 Prozent stimmten für die Verkleinerung des Parlament, wie Nachwahlbefragungen des Meinungsforschungsinstituts „Opinio Italia“ am Montag nach Schließung der Wahllokale zeigten. Für die Gültigkeit der Volksbefragung ist kein Quorum notwendig.

Gegen die Verkleinerung des Parlaments stimmten demnach zwischen 36 und 40 Prozent der Wähler. Beim Referendum zur Bestätigung der Reform zur Verkleinerung des Parlaments mussten die Italiener entscheiden, ob die Zahl der Parlamentarier in Italien von 945 auf 600 reduziert wird.

Die Reform war bereits in vier Abstimmungen mit großer Mehrheit vom Parlament gebilligt worden. Ziel der Reform ist es, die Arbeit im italienischen Parlament effizienter zu gestalten. Die Reform ist ein Hauptpunkt im Programm der regierenden Fünf Sterne-Bewegung.

(APA)