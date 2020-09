Razzia im Teamhotel von Quintana während Tour de France

Die Polizei durchsuchte das Hotelzimmer von Nairo Quintana sowie weiteren Fahrern und Betreuern des Arkea-Samsic-Teams.

Die französische Polizei hat während der Tour de France am vergangenen Mittwoch Hotelzimmer der Mannschaft Arkea-Samsic des kolumbianischen Radstars Nairo Quintana durchsucht. Das berichtete die Zeitung "Le Journal du Dimanche". Team-Manager Emmanuel Hubert bestätigte gegenüber der L'Equipe die Durchsuchung in der Unterkunft in Les Allues in der Nähe von Meribel, Details gab er aber keine preis.

Laut "L'Equipe" soll der ehemalige Tour-Zweite Quintana das Ziel der Polizeiaktion gewesen. Es seien aber auch die Unterkünfte von Dayer Quintana, Winner Anacona und von Teambetreuern sowie Fahrzeuge des Rennstalles durchsucht worden.

Die Aktion soll von der OCLAESP, der französischen Behörde zur Wahrung der Öffentlichen Gesundheit, durchgeführt worden sein. Die Anti-Doping-Agentur Frankreichs sei nicht eingebunden gewesen. Der nach acht Jahren bei Movistar vor dieser Saison zum französischen Arkea-Team gewechselte Nairo Quintana hatte ursprünglich als Tourmitfavorit gegolten. Ein Trainingssturz im Vorfeld und ein weiterer in der zweiten Tourwoche warfen ihn aber zurück. Im Endklassement belegte der frühere Giro- und Vuelta-Sieger diesmal nur Rang 17.

(APA)