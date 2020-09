Anderes Tempo, anderer Stil: ÖVP und Grüne haben unterschiedliche Zugänge in Bezug auf die Anti-Corona-Maßnahmen.

Also sprach Sebastian Kurz am Sonntag in „Österreich“: „Es stimmt, dass ich schon seit Ende des Sommers die Maßnahmen verschärfen wollte. Es ist aber nicht meine alleinige Entscheidung.“ Stimmt das? Dass es nicht seine alleinige Entscheidung ist, stimmt. Dass er die Maßnahmen früher verschärfen wollte, auch. Es ist allerdings nicht alles ganz eindeutig so wie es scheint.