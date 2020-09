Goldrausch in der Türkei

Wirtschaftskrise und Währungsverfall treiben die Gold-Nachfrage in die Höhe.

Vor Goldgeschäften im Großen Basar von Istanbul stehen die Kunden bis zur Ladentür hinaus Schlange. Der Massenandrang ist derzeit ein seltener Anblick im Basarviertel, weil die Coronapandemie die Touristen fernhält. Doch dies sind einheimische Kunden. „Wir verkaufen achtmal so viel wie in normalen Zeiten“, sagt Ibrahim Balci vom Goldhändler Regold in der Nähe des Basars.



Um ihre Ersparnisse vor der Wirtschaftskrise und dem Kursverfall der Lira zu schützen, stecken die Türken so viel Edelmetall unter die Matratze, dass ihr Land Rekordmengen an Gold importieren muss: In den ersten acht Monaten des Jahres stieg die Goldeinfuhr der Türkei im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um mehr als 150 Prozent. Inzwischen lagern in türkischen Wohnungen bis zu 5000 Tonnen Gold, schätzt die Branche.



In der Türkei vergeht derzeit fast kein Tag ohne Meldungen über ein neues Rekordtief der Lira. Für einen Dollar müssen die Türken mittlerweile 7,57 Lira bezahlen, das sind über 20 Prozent mehr als zu Jahresbeginn. Beim Euro ist der Absturz noch steiler: 8,97 Lira kostete ein Euro am Freitag – ein Wertrückgang von über 25 Prozent seit Anfang Januar. „Gold ist schon seit Jahrtausenden der sichere Hafen in Krisenzeiten“, sagt Goldhändler Balci. Viele seiner Kunden wetten darauf, dass sich die Krise noch weiter verschärfen wird und dass der Goldpreis deshalb noch weiter steigen wird. Manche Normalbürger verkaufen ihr Auto, um den Erlös in Gold anzulegen.