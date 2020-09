Wie Bund und Länder das Corona-Problem vergrößern

Ein gemeinsames Ziel, das auf unterschiedlichen Wegen erreicht werden soll: Zwischen Bund und Ländern (am Bild die Bundesregierung mit den Landeshauptleuten Wiens und Oberösterreichs) gibt es in vielen Bereichen ein Kompetenzwirrwar - was der Eindämmung des Coronavirus meist nicht zuträglich ist.

(c) APA/HELMUT FOHRINGER (HELMUT FOHRINGER)