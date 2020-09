Leiche in Tiroler Keller: Verdächtiger am Dienstag vor Gericht

Der Angeklagte soll seine Ehefrau wegen Geldproblemen ermordet haben.

Mitte Februar war in einem Keller in Kössen im Tiroler Unterland (Bezirk Kitzbühel) eine weibliche Leiche gefunden worden. Nun muss sich am Dienstag der 55-jähriger Tatverdächtiger wegen Mordes vor dem Landesgericht Innsbruck verantworten.

Der Angeklagte soll seine 52-jährige Ehefrau wegen Geldproblemen mit einer Hundeleine erdrosselt haben. Die Frau sei im Zuge eines Streites über die Kellertreppe gestürzt und habe sich am Kopf verletzt, heißt es in der Anklage.

Arbeitskollegen des Mannes hatten die Leiche gefunden. Da der Beschuldigte nicht in der Arbeit erschienen war, waren sie zum Einfamilienhaus gekommen, um nach dem Mann zu schauen. Weil sie ihn durch Medikamente beeinträchtigt vorfanden, suchten die Kollegen nach der Frau. Nach dem Fund des Körpers im Keller wurden Polizei und Rettung verständigt. Die Leiche dürfte bereits seit mehreren Tagen im Keller gelegen sein.

Auch in Steyr beginnt Gerichtsprozess

In Steyr beginnt am Dienstag ebenfalls ein Prozess wegen Mordes. Ein Sohn, der am 25. Februar seinen 78-jährigen Vater in Enns (Bezirk Linz-Land) erwürgt haben soll, steht vor Gericht. Zwischen den beiden schwelte seit Jahren ein Streit, der am Abend des Faschingsdienstags eskaliert sein dürfte. Der Angeklagte, der zur Tatzeit zurechnungsfähig war, hat sich bisher bei den Einvernahmen großteils geständig gezeigt.

Nach dem Angriff auf seinen Vater hatte der Mann noch selber die Rettung alarmiert, diese konnte für den Senior jedoch nichts mehr tun. Der Geschworenenprozess ist für einen Tag anberaumt, drei Zeugen sowie der gerichtsmedizinische Sachverständige wurden geladen.

(APA)