Sperrstunde um 22 Uhr: Kurz drängt Wien und Niederösterreich

Vorarlberg, Tirol und Salzburg haben die Sperrstunde auf 22 Uhr vorverlegt, um „ausufernde Feiern“ zu verhindern. Bundeskanzler Kurz appelliert nun an den Osten, es ihnen gleichzutun. Der Wiener Bürgermeister ist bisher dagegen.

Die drei westlichen Bundesländer Vorarlberg, Tirol und Salzburg haben am Dienstag die Sperrstunde wegen der steigenden Corona-Zahlen auf 22.00 Uhr vorverlegt. Die Maßnahme soll kommenden Freitag in Kraft treten. Bundeskanzler Sebastian Kurz, der den Schritt befürwortet, hat nun an die Bundesländer Wien und Niederösterreich appelliert, es den westlichen Bundesländern gleichzutun.

"Es geht uns darum, Arbeitsplätze zu retten", betonte Kurz vor Journalisten. Je höher die Zahl an Neuinfizierten sei, desto mehr Reisewarnungen und desto weniger Touristen gebe es, das sei ja gerade in der Bundeshauptstadt "höchst problematisch".

Es gebe zwar "klare Regeln", die für ganz Österreich gelten, darüber hinaus halte er eine "regional abgestimmte Vorgangsweise für durchaus angebracht". So verzeichne man etwa im Raum Wien-Niederösterreich zu hohe Zahlen. In Wien mit dem roten Bürgermeister Michael Ludwig und in Niederösterreich mit seiner Parteikollegin Johanna Mikl-Leitner als Landeshauptfrau biss der Kanzler bisher aber offensichtlich auf Granit: Er habe versucht, sie dafür zu gewinnen, aber "die beiden Bundesländer folgen derzeit nicht dem Beispiel der westlichen Bundesländer", sagte Kurz auf Nachfrage.

Dass man nicht österreichweit einheitlich vorgeht, argumentierte Kurz damit, dass die Situation in den Bundesländern eben unterschiedlich sei. In Kärnten sei die Zahl der Neuinfizierten zum Beispiel "sehr, sehr gering", "da ist die Situation aus meiner Sicht unter Kontrolle". In Salzburg seien die Ansteckungszahlen zwar nicht so dramatisch, dass dort dennoch die Sperrstunde vorverlegt wird, halte er für "sehr, sehr weise und sehr vorausschauend". Natürlich könne man jetzt noch ein paar Wochen Partys in der Nacht zulassen, "und die Leut' werden eine Freude haben", aber wenn dann im Dezember kein einziger Tourist komme, weil es eine Reisewarnung gebe, vernichte das Arbeitsplätze, meinte Kurz.

Ludwig: Sperrstunde führt zu illegalen Parties

Bürgermeister Ludwig bekräftigte am Dienstag indes seine Ansicht: Für ihn stelle es kein großes Problem dar, wenn Personen nach 22.00 Uhr an einem Tisch sitzen. Es sei ihm lieber, wenn sich Menschen in der Gastronomie treffen als bei illegalen Veranstaltungen. Diese wären in Wien zuletzt ein Problem gewesen. Sollte die Sperrstunde vorverlegt werden, würden wohl "nicht alle schlafen gehen". Vielmehr sei mit mehr nicht genehmigten Treffen zu rechnen, warnte er.

Sollte man Schritte setzen, werde Wien dies gemeinsam mit Niederösterreich tun, kündigte Ludwig an. Er habe mit der niederösterreichischen Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) schon darüber gesprochen, berichtete er. Ludwig erinnerte auch daran, dass Wien in manchen Bereichen auch strengere Maßnahmen gefordert habe - etwa beim Mund-Nasen-Schutz, der zunächst nur für einige Geschäfte wieder eingeführt worden war.

Gemeinsame Aussendung mit Kanzleramt

Die Landeshauptmänner Markus Wallner (Vorarlberg), Günther Platter (Tirol) und Wilfried Haslauer (Salzburg/jeweils ÖVP) hatten die Sperrstunde in einer gemeinsamen Aussendung mit dem Kanzleramt am Dienstag verkündet. Die Maßnahme soll vorerst auf drei Wochen befristet sein und mit kommenden Freitag in Kraft treten. Bisher mussten die Lokale um 1.00 Uhr schließen.

Die lokalen Maßnahmen werden durch eine Verordnung des Gesundheitsministerium ermöglicht und von der Regierung auch unterstützt. Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) nannte es in der gemeinsamen Aussendung "gut", dass drei Bundesländer bei der Vorverlegung der Sperrstunde vorangingen.

„Ausufernde Feiern in Nachtlokalen"

Salzburgs Landeshauptmann Wilfried Haslauer betonte die Notwendigkeit der Maßnahme damit, dass „eine der größten Verbreitungsgefahren auf ausufernde Feiern in Nachtlokalen zurückzuführen ist." Man wollte damit einerseits nach der Sperrstunde „private Feiern“ in Lokalitäten unterbinden und andererseits die gesamte Gastronomiebranche zu schützen.

„Wir müssen diese Maßnahme aber ergreifen, um die Infektionszahlen in den Griff zu bekommen und wieder abzusenken“, wurde der Tiroler Landeshauptmann, Günther Platter zitiert. Auch der Vorarlberger Landeshauptmann Markus Wallner argumentiert ähnlich: „Bei der Auswertung der verschiedenen Cluster hat sich deutlich gezeigt, dass gerade zu später Stunde die Eigenverantwortung stark abnimmt.“ Mit der vorverlegten Sperrstunde wolle man dieser Entwicklung entgegenwirken.

Tirol besonders betroffen

Bei den aktiven Zahlen liegen die Bundesländer zwar immer noch hinter Wien, wo es derzeit 4350 aktive Fälle gibt. Allerdings sieht die Situation gerechnet auf die Einwohnerzahl etwas anders aus. In Tirol wurden in den vergangenen 24 Stunden 54 Neuinfektionen verzeichnet und hat somit 597 aktiv Infizierte. Allerdings weisen gleich mehrere Bezirke beunruhigende Zahlen auf, sieht man sich die Infizierten pro 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen an (7-Tage-Inzidenz). Schwaz, Innsbruck-Land und Landeck stehen hier alle über einem Wert von 75. In Innsbruck selbst wurden sogar 136,3 Infizierte pro 100.000 Einwohner festgestellt - mehr als Wien mit 113,7 Infizierten.

In Vorarlberg ist vor allem Dornbirn (92,3 bei der 7-Tage-Inzidenz) betroffen. Im westlichsten Bundesland wurden 27 Neuinfektionen gemeldet, es sind somit 455 Menschen aktiv SARS-CoV-2-infiziert.

In Salzburg wurden in den vergangenen 24 Stunden 77 Neuinfektionen eingemeldet, womit es nun 263 aktive Fälle gibt. Das Bundesland ist von den drei westlichen noch am wenigsten stark betroffen. Der Bezirk St. Johann im Pongau weist mit 55,8 den höchsten Wert der 7-Tage-Inzidenz auf. In der Stadt Salzburg liegt der Wert bei 46,04.

