Grasser-Prozess: "Am Anfang war niemand zerstritten"

Am 158. Tag des Buwog-Prozesses wurde gab es mehrere Befragungen via Videolink in die Schweiz. Themen: ein Zürich-Besuch Grassers - sowie Meischbergers Wiener Villa.

Der 158. Tag im Korruptionsprozess gegen Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser begann am Dienstag mit einer Zeugeneinvernahme per Videokonferenz in die Schweiz. Der Zeuge H. war Steuerberater des mitangeklagten Schweizer Vermögensberaters Norbert Wicki und war bei einem Treffen mit Grasser, dem nun mitangeklagten Anwalt Gerald Toifl und Wicki am 3. Dezember 2009 in Zürich dabei.

Es sei dabei um die Probleme gegangen, die nach der behördlichen Sperre eines Kontos von Wicki entstanden seien, weil Wicki Steuern und Sozialabgaben zahlen habe müssen, sagte der Zeuge. Es sei dabei um Geld gegangen, das Wicki zufolge eine Provision bei einem Geschäft mit einer russischen Firma, Akrilan, gewesen sei. Konkret seien es 943.000 Euro auf einem Konto in Liechtenstein gewesen. Diese Summe habe er im Spätherbst 2009 von Wicki erfahren und daraufhin in die Buchhaltung des Jahres 2008 von Wicki aufgenommen.

„Erstaunte“ Österreicher

Bei dem Treffen in Zürich am 3. Dezember 2009 habe er den Österreichern klar gemacht, dass aufgrund der Kontensperre die Sache für Wicki recht teuer werde, da er nicht auf dieses Geld zugreifen könne, aber Pensionsbeiträge und Steuern zahlen müsse. "Wir sprechen da grob von 42 Prozent, die liegen nicht einfach auf dem Nachttisch", sagte der Zeuge. Die Österreicher seien erstaunt gewesen, dass dies in der "Steueroase Schweiz" so teuer komme, wie der Steuerberater sagte.

Warum sei Grasser bei dem Treffen überhaupt anwesend gewesen, wenn es um die Steuerschuld von Wicki gegangen sei, fragte Richterin Marion Hohenecker. Darauf wusste der Steuerberater ebenso wenig eine Erklärung wie für die Anwesenheit von Anwalt Toifl. Wicki habe ihn damals gebeten, an dem Gespräch teilzunehmen. "Ich war sauer und habe das als eine unnötige Übung empfunden", so der Zeuge. Man hätte das auch kurz am Telefon besprechen können. Er habe jedenfalls nicht den Eindruck gehabt, das etwas vor den Behörden verheimlicht hätte werden sollen.

Grasser konnte auch nicht zahlen

Wicki sei durch die zu leistenden Zahlungen unter Druck gekommen, weil eben das Konto gesperrt gewesen sei. Auch Grasser habe gesagt, dass er es nicht zahlen könne: "Weil auch er nicht soviel Geld auf dem Nachtkästchen hat, um Ihre Formulierung aufzugreifen?", hakte die Richterin nach. "Er hat gesagt, ihm würde das als ehemaliger Finanzminister nicht einfach so möglich sein, aber was er im Nachtkästchen oder sonst wo hat - darüber hat er nicht gesprochen."

Von einer Mandarin Group wisse er nichts, sagte der Zeuge. Er habe nur gewusst, es sei um ein Konto gegangen, auf das offenbar Wickis Mutter eingetragen gewesen sei, aber mit Sicherheit könne er das nicht sagen. Dass Wicki das Geld von der russischen Gesellschaft Akrilan in bar bekommen und einbezahlt habe, wie dieser angibt, habe er nicht gewusst, sondern er sei von Überweisungen ausgegangen, sagte der Steuerberater.

Wicki wegen Corona nicht in Wien

Das Geld ist laut Wicki eine Provision für die Vermittlung eines westlichen Kredits für die Akrilan. Er habe das Geld in bar von ihm unbekannten Personen auf dem Flughafen Zürich erhalten und durch einen Mitarbeiter in bar auf das Konto der Gesellschaft Mandarin in Liechtenstein einbezahlt, hat Wicki im Prozess angegeben. Es geht um drei Bareinzahlungen im Jahr 2008 in Höhe von insgesamt 943.000 Euro.

Laut Anklage stehen die Bareinzahlungen in Zusammenhang mit Grassers Aufenthalten in der Schweiz, Grasser bestreitet einen Zusammenhang.

Der im Ausland lebende mitangeklagte Vermögensberater Wicki war heute, laut Richterin entschuldigt, nicht im Straflandesgericht in Wien erschienen, weil er dann - bedingt durch die Reisebeschränkungen wegen der Corona-Pandemie - nicht mehr ausreisen hätte können.

Meischberger gab Erklärung zu Villen-Causa ab

Am 158. Verhandlungstag war im Grasser-Prozess auch eine weitere Neben-Causa im Fokus. Im Rechtsstreit um Walter Meischbergers Villa wurde der Zeuge R. aus der Schweiz zugeschaltet; Meischberger gab zur Causa eine fast einstündige Erklärung ab.

Der ehemalige Lobbyist ist auch wegen Prozessbetrugs angeklagt, weil er im juristischen Streit um das Haus betrogen haben soll - was Meischberger bestreitet. Er hatte Geld gebraucht, um seine Steuerschuld aus der Buwog-Provision zu begleichen. Im Jahr 2011 hatte der damals mit Meischberger befreundete Werbeunternehmer Helmut S. diesem eine Million Euro gegeben, aber dafür wurde die Villa an eine Erwerbsgesellschaft verkauft. Als Meischberger das Geld nicht zurückzahlen konnte, wollte S. die Villa verkaufen, aber Meischberger wollte nicht ausziehen. Erst im Juni 2015 zog er aus. Der Rechtsstreit ging bis zum Obersten Gerichtshof, Meischberger verlor in allen Instanzen.

„Alle wollten das Problem lösen“

Richterin Hohenecker befragte am Dienstagvormittag den Zeugen R., der Meischberger 400.000 Euro leihen wollte, damit dieser seine Steuerschulden begleichen konnte. Der Rechtsanwalt S. - Vertreter des anderen Meischbergerger-Finanziers S. - habe ihm die Konstruktion mit einer Gesellschaft und Treuhandverträgen "gut verkauft", denn eigentlich habe er eine hypothekarische Besicherung gewollt. "Ich wog mich in Sicherheit, dass mein Darlehen gut gesichert ist", so der Zeuge. R. überwies die 400.000 Euro auf ein Treuhandkonto und unterzeichnete die Gesellschafter-Treuhandverträge, erhielt vom anderen Finanzier S. aber keine unterzeichneten Treuhandverträge zurück. Er glaubte, dass er Anteile an der Gesellschaft erhalten werde, die als Eigentümer der Meischberger-Villa fungierte.

"Ich wusste nicht, dass die Treuhandverträge notariell beglaubigt werden müssen, dass sie Gültigkeit erlangen", erklärte der Zeuge. Das habe ihm auch niemand gesagt. Er wies die Behauptung des Anwalts S. zurück, dass weil er ein enger Freund Meischbergers sei, ihn eine Absicherung nicht interessiert hätte. "Ich wollte dem Walter Meischberger das Geld geben, damit er seine Steuerschulden begleichen kann. Das war meine Intention", so der Zeuge. "Am Anfang war niemand zerstritten. Alle wollten das Problem lösen. Eigentlich eine einfache Sache." Meischberger hatte damals 1,6 Millionen Euro Steuerschulden bei der Finanz.

„Bin nicht immer guter Geschäftsmann, nur manchmal“

Der Zeuge beschäftige sich nicht intensiv mit der Gesellschafterkonstruktion. "Ich habe mir das ehrlich gesagt nicht so genau überlegt." Er habe geglaubt, sein Geldbetrag sei durch den Wert der Liegenschaft in Höhe von drei bis vier Millionen Euro gut abgesichert. "Ich bin nicht immer ein guter Geschäftsmann, nur manchmal", zeigte sich der Zeuge selbstkritisch. Er habe Meischberger die 400.000 Euro für ein bis zwei Jahre, nicht zehn Jahre, zur Verfügung stellen wollen, bis die blockierten Gelder des Lobbyisten in Liechtenstein wieder verfügbar waren. "Es war aber nie ein Rückzahlungstermin vereinbart." Wenn es länger gedauert hätte, dann hätte Meischberger immer noch die Liegenschaft gewinnbringend verkaufen können.

Nach einem längeren Rechtsstreit erhielt der Zeuge nach einem Vergleich mit dem anderen Finanzier S. sein Geld schrittweise retour. "Es ist nicht korrekt abgelaufen. Ich fühle mich betrogen". Er sei "sehr enttäuscht" vom Anwalt S., der die Transaktionen begleitete.

Meischbergers Rechtsanwalt Jörg Zarbl befragte den Zeugen. Er habe die Liegenschaft nicht erwerben, sondern nur Meischberger ein Darlehen für seine Steuerschulden geben wollen, sagte der Zeuge. Auch habe er dem anderen Finanzier S. kein privates Darlehen gegeben.

„Emotionales Thema“

Nach der Befragung des Zeugen gab Meischberger noch eine längere Erklärung zur Causa ab. "Es ist für mich ein emotionales Thema." Es habe sich bei dem Immobiliendeal "nur um eine Vortäuschung des Verkauf durch ein Vehikel" gehandelt, um kritische Medienberichterstattung zu verhindern. "Es war nur ein Vehikel die Privatdarlehen abzusichern. Das war das einzige was dahinter gestanden ist, der eigentliche Gedanke hinter dem Konstrukt", sagte Meischberger. Er habe nie die Absicht gehabt, die Immobilie wirklich zu verkaufen.

Für Meischberger war die Immobilientransaktion eine Sicherungsübereignung und kein Verkauf. Ziel sei es gewesen, mit dem Geld seine Steuerschulden zu begleichen. Mehrere Indizien sprechen aus Sicht des Ex-Lobbyisten für eine Sicherungsübereignung. Es habe niemals eine Besichtigung "vor dem vorgetäuschten Verkauf" oder eine Schätzung der Immobilie gegeben. Der Verkaufspreis sei "weit weg vom Verkehrspreis der Immobilie" am freien Markt gewesen und auch eine Nebenvereinbarung zum Kauf sei aufgrund des Raumordnungsgesetzes "nicht eindeutig erfüllbar" gewesen. Nach Ansicht von Meischerger wurde der Kaufvertrag damit "obsolet". Er habe sich später selbst um den Verkauf der Immobilie gekümmert, nach mehr als 50 Besichtigungen habe es über fünf ernsthafte Interessenten gegeben.

Meischberger räumte im Jahr 2015 nach einem längeren Rechtsstreit mit Finanzier S. die Villa im Wiener Nobelbezirk Döbling. "Für mich ist die Betreibung der Räumung unberechtigt", sagte der Ex-Lobbyist. Der Vorwurf der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft des Prozessbetrugs sei "abstrus". Meischberger hatte Gegenklage zur Räumungsklage eingebracht. Man müsse vielmehr die Aktivitäten von Finanzier S. in der Villen-Causa wegen Prozessbetrug untersuchen, sagte der Ex-Lobbyist in Richtung der Staatsanwälte und der Richterin.

