ÖFB-Frauen siegen bei Fuhrmanns Debüt

Die Österreicherinnen gewannen das EM-Qualifikationsspiel in Kasachstan 5:0. Wermutstropfen war die Verletzung von Julia Hickelsberger.

Österreichs Nationalteam hat in der EM-Qualifikation den Pflichtsieg in Kasachstan eingefahren. Das Debüt von Teamchefin Irene Fuhrmann brachte einen 5:0-Erfolg, die ÖFB-Frauen sind damit weiter ohne Punktverlust und Gegentor im Bewerb. Die entscheidenden Duelle mit Gruppenfavorit Frankreich folgen allerdings erst.

Die Partie in Schymkent begann mit einem Schock für die Österricherinnen: Julia Hickelsberger, die beim 9:0-Sieg im Heimspiel vier Treffer beigesteuert hatte, verletzte sich früh bei einem Laufduell und musste vom Platz (10.). Doch der Rückschlag wurde schnell verdaut und Barbara Dunst stellte nach einer schönen Aktion auf 1:0 (13.).

In der Folge erspielten sich die ÖFB-Frauen Chancen im Minutentakt, belohnten sich aber für den dominanten Auftritt viel zu selten. Erst nach der Pause traf erneut Dunst, diesmal per sehenswertem Heber, (49.), ehe Verena Aschauer (63.), Sarah Puntigam (67.) und Nicole Billa (73./Elfmeter) den 5:0-Endstand fixierten.

Es war ein Pflichtsieg der Österreicherinnen, denn nur die drei besten Zweitplatzierten lösen ein Fixticket für die EM-Endrunde 2022 in England. Insofern wäre jedes weitere Tor gegen die noch punktelosen Kasachinnen wertvoll gewesen. Nun warten die Duelle mit Frankreich, am 27. Oktober steigt das Heimspiel, am 27. November tritt die Fuhrmann-Elf auswärts an. Ein Punktgewinn dürfte notwendig sein, will man das Play-off umgehen.

(swi)